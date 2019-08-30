Штайнер не видит проблемы в создании дуэта Магнуссена и Хюлькенберга

Подписание контракта Эстебаном Оконом с «Рено» оставило Нико Хюлькенберга без контракта на следующий сезон. Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для него остаётся «Хаас». В американской команде под вопросом находится будущее Ромена Грожана, который показывает слабые результаты. Но возможная замена Грожана на Хюлькенберга приведёт к созданию дуэта Нико и Кевина Магнуссена, которые не общаются из-за давнего конфликта на Гран-при Венгрии.

Тем не менее, руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер не считает, что пилоты не сработаются.

«Я думаю, что люди не находят общий язык даже без каких-либо историй. Мы справимся с этим. Я не думаю о таком, ведь речь идёт о команде в целом. Все мы взрослые люди и это просто бизнес. Уверен, что у вас есть коллеги, которые вам не нравятся, но вы всё равно работаете с ними, потому что таков бизнес. И если соглашение будет достигнуто, нам будет нужен такой практичный подход», — приводит слова Штайнера ESPN.