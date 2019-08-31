Баттон — о гибели Юбера: опустошающая новость
Чемпион мира Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон поделился мыслями о гибели пилота Формулы-2 Антуана Юбера, который разбился в ходе гонки на этапе в Бельгии.
«Опустошающая новость из Спа. Суперталантливый Антуан Юбер скончался от травм после аварии в гонке Формулы-2. Покойся с миром, чемпион», — написал британец на своей странице в «Твиттере».
Потрясён трагедией и бывший напарник Юбера по команде пилот «Уильямса» Джордж Расселл.
«Не могу в это поверить. Покойся с миром, мой друг», — написал Расселл.
Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице Джорджа в «Инстаграме». К сообщению было прикреплено совместное фото Расселла и Юбера, которые выступали в одной команде в Формуле-2.
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