Баттон — о гибели Юбера: опустошающая новость

Чемпион мира Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон поделился мыслями о гибели пилота Формулы-2 Антуана Юбера, который разбился в ходе гонки на этапе в Бельгии.

«Опустошающая новость из Спа. Суперталантливый Антуан Юбер скончался от травм после аварии в гонке Формулы-2. Покойся с миром, чемпион», — написал британец на своей странице в «Твиттере».

Потрясён трагедией и бывший напарник Юбера по команде пилот «Уильямса» Джордж Расселл.

«Не могу в это поверить. Покойся с миром, мой друг», — написал Расселл.

Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице Джорджа в «Инстаграме». К сообщению было прикреплено совместное фото Расселла и Юбера, которые выступали в одной команде в Формуле-2.