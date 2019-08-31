Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Баттон — о гибели Юбера: опустошающая новость

Баттон — о гибели Юбера: опустошающая новость
Авто / Формула-1 0

Чемпион мира Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон поделился мыслями о гибели пилота Формулы-2 Антуана Юбера, который разбился в ходе гонки на этапе в Бельгии.

«Опустошающая новость из Спа. Суперталантливый Антуан Юбер скончался от травм после аварии в гонке Формулы-2. Покойся с миром, чемпион», — написал британец на своей странице в «Твиттере».

Потрясён трагедией и бывший напарник Юбера по команде пилот «Уильямса» Джордж Расселл.

«Не могу в это поверить. Покойся с миром, мой друг», — написал Расселл.

Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице Джорджа в «Инстаграме». К сообщению было прикреплено совместное фото Расселла и Юбера, которые выступали в одной команде в Формуле-2.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент