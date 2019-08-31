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Хорнер: Юбер демонстрировал, что является будущей звездой

Хорнер: Юбер демонстрировал, что является будущей звездой
Авто / Формула-1 0

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер сделал официальное заявление от имени команды по поводу гибели гонщика Формулы-2 Антуана Юбера в первой гонке Формулы-2 на трассе «Спа-Франкоршам». В аварии также пострадал пилот Хуан Мануэль Корреа.

«Трагическая сметь гонщика Формулы-2 Антуана Юбера сегодня в Спа — напоминание, как жесток иногда может быть автоспорт — спорт, который мы любим. В свой дебютный сезон Антуан демонстрировал, что является будущей звездой — он уже выиграл гонки в Монако и Франции в этом году. От лица „Ред Булл“ — все наши мысли с семьёй Антуана, „Рено“ и „Арден“, которая так близка моему сердцу. Наши мысли также в этот момент с Хуаном Мануэлем и его семьёй», — приводит слова Хорнера пресс-служба «Ред Булл».

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