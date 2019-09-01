Второй участник аварии Формулы-2 перенёс операцию, его состояние стабильно

Хуан Мануэль Корреа, пострадавший в результате аварии в гонке Формулы-2 в Бельгии, остаётся в стабильном состоянии, сообщает официальный сайт Формулы-2.

Спортсмен перенёс операцию и находится в отделении интенсивной терапии. Напомним, у Корреа диагностировали перелом обеих ног и незначительное повреждение позвоночника. На данный момент с ним находятся его родители. Другой информации о состоянии пилота пока нет.

Напомним, что в инциденте в гонке Формулы-2 на этапе в Бельгии Корреа врезался в болид Антуана Юбера. Спортсмены были эвакуированы в госпиталь на вертолётах. Спасти Юбера не удалось. Он скончался менее чем через два часа после аварии. 22 сентября французу должно было исполниться 23 года.