Леклер выиграл Гран-при Бельгии, Квят — седьмой

На трассе в Спа завершилась гонка Гран-при Бельгии. Победу в ней одержал пилот «Феррари» Шарль Леклер, вторым к финишу пришёл пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, почти догнавший монегаска под финиш. Третий результат показал напарник Льюиса Валттери Боттас. Себастьян Феттель из-за раннего первого пит-стопа был вынужден заехать в боксы ещё раз и потерял место на подиуме.



Российский гонщик Даниил Квят финишировал седьмым, его напарник Пьер Гасли — девятым. Ехавший всю гонку пятым Ландо Норрис сошёл из-за технических проблем в начале последнего круга. Макс Ферстаппен на старте в первом повороте столкнулся с Кими Райкконеном, повредил подвеску и в итоге врезался в отбойник.



Формула-1. Гран-при Бельгии. Гонка



1. Шарль Леклер («Феррари») 44 круга

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,981

3. Валттери Боттас («Мерседес») +12,585

4. Себастьян Феттель («Феррари») +26,422

5. Александер Албон («Ред Булл») +1.21,325

6. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1.24,448

7. Даниил Квят («Торо Россо») +1.29,657

8. Нико Хюлькенберг («Рено») +1.46,639

9. Пьер Гасли («Торо Россо») _1.49,168

10. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1.49,838

11. Ландо Норрис («Макларен») — не финишировал

12. Даниэль Риккардо («Рено») +1 круг

13. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг

14. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг

15. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг

17. Роберт Кубица («Уильямс») +1 круг

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — не финишировал

19. Карлос Сайнс («Макларен») — не финишировал

20. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — не финишировал.