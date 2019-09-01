Ферстаппен — о столкновении с Райкконеном: это гонки, такие вещи случаются
Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал инцидент с пилотом «Альфа Ромео» Кими Райкконеном на первом круге Гран-при Бельгии, из-за которого Макс досрочно закончил гонку.
«У меня был плохой старт. Я не знаю, что случилось. В первом повороте я затормозил чуть позже, чем две машины впереди, но для меня это было более чем нормально. Думаю, что Кими просто не ожидал, что я окажусь там, где оказался, он просто шёл по своей траектории, а затем мы столкнулись. Это гонки, такие вещи случаются», — приводит слова Макса Ферстаппена GPBlog.
Для голландского гонщика этот сход стал первым с Гран-при Венгрии 2018 года и прервал серию из 21 финиша в первой пятёрке. Победу в гонке одержал пилот «Феррари» Шарль Леклер.
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