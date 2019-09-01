Хорнер: впечатлён выступлением Албона в Бельгии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал итоги Гран-при Бельгии.



«Я остался впечатлён выступлением Албона на этом этапе, он смог здорово отыграться после старта с 17-й позиции и финишировать на пятом месте в первой гонке в составе нашей команды. Он осторожничал в первой половине гонки, но после смены комплекта шин всё наладилось, и Алекс провёл несколько великолепных обгонов.



Макс стартовал не лучшим образом и оказался заблокирован в первом повороте. Затем у него произошёл контакт с Райкконеном, в итоге рулевая тяга на болиде была сломана. Макс финишировал в пятёрке более 20 раз подряд, и жаль, что серия закончилась на домашней для него гонке», — приводит слова Кристиана Хорнера пресс-служба команды.