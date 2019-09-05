Сайнс: на месте Феттеля я бы начал переживать из-за темпа Леклера в гонках
Пилот «Макларена» Карлос Сайнс поделился мнением о внутрикомандной борьбе в «Феррари» между Шарлем Леклером и Себастьяном Феттелем.
«На месте Феттеля я бы начал переживать по поводу выступлений Леклера в гонках. Мы знаем, что Леклеру по силам побеждать его по субботам, но если у Шарля появляется темп и в гонках, то это становится поводом для беспокойства со стороны Феттеля.
Хэмилтон? Он выступает на девять из десяти. Он находится на таком высоком уровне с того момента, как ушёл Нико Росберг. На него стало оказываться меньше давления. Боттас близко, но ему чего-то не хватает. Он показывает отличные результаты, но у Льюиса есть что-то, что сложно объяснить», — приводит слова Сайнса Motorsport-Total.
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