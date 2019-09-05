Норрис поменял дизайн шлема в честь Валентино Росси

Пилот «Макларена» Ландо Норрис представил обновлённую, специальную раскраску шлема на предстоящий Гран-при Италии. Фото нового шлема Норрис опубликовал в своём «инстаграме».

Дизайн нового шлема посвящён легендарному итальянскому мотогонщику Валентино Росси, фанатом которого является британец. Шлем раскрашен в сине-жёлтые цвета.



Недавно Норрис лично встретился с Валентино Росси — по ходу проведения Гран-при Великобритании в серии MotoGP. Помимо шлема, в цветах Валентино Росси будут выполнены и ботинки Норриса.



Примечательно, что Норрис никогда не скрывал своего увлечения мотогонками и поддержки Росси, однако его коллега по цеху Макс Ферстаппен выразил удивление, увидев дизайн шлема своего друга и напарника по онлайн-соревнованиям.