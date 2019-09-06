Коста покинет «Мерседес» ради новой работы в «Далларе»

Альдо Коста покинет пост консультанта «Мерседеса» и перейдёт в «Даллару», сообщает пресс-служба команды Формулы-1. В 2018 году Коста оставил должность главного инженера команды, чтобы проводить больше времени с семьёй в Италии. В итоге он был консультантом «Мерседеса».
В «Далларе» он сможет находиться ближе к дому. «Мерседес» специалист покинет в конце сентября.
«Альдо был одним из важнейших членов нашей команды с 2011 года, когда он присоединился к «Мерседесу». Теперь он покидает команду со свойственным ему достоинством и профессионализмом. Он хотел вернуться в Италию, чтобы больше времени проводить с семьёй. Я очень рад, что он получил такую возможность идти дальше по карьерной лестнице. От лица «Мерседеса» хотел бы пожелать ему успехов в следующей главе его жизни», — сказал руководитель «Мерседеса» Тото Вольф.
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