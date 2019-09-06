Отец Джовинацци признался, что у сына уже есть контракт на 2020 год

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне комментатор Sky Sports Карун Чандхок сообщил, что у итальянского гонщика «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци уже подписан контракт с командой на 2020 год. Об этом Чандхоку рассказал отец Джовинацци, которого Карун катал по трассе в Монце.
Официально о продлении соглашения между Джовинацци и «Альфа Ромео» на сезон-2020 ещё не сообщалось. При этом на фоне слабых результатов Антонио в 2019 году и недавней аварии перед финишем гонки Формулы-1 в Бельгии появились предположения о возможной замене Джовинацци на Нико Хюлькенберга, Маркуса Эрикссона или какого-то другого пилота. Вместе с тем известно, что одного из пилотов «Альфа Ромео» определяет «Феррари», а Джовинацци входит в программу «Скудерии», в то время как другие её участники слишком молоды и неопытны для Формулы-1.
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