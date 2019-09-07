Гасли: невзирая на штраф, у меня есть шансы в гонке

Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли остался доволен результатами квалификации Формулы-1 Гран-при Италии. Француз подчеркнул, что невзирая на старт с последнего ряда, у него будут шансы в гонке.
«Это была хорошая суббота. Так как нас ждёт штраф, мы сфокусировались на работе на длинных сериях в третьей тренировке. Мы пытались лучше понять работу машины с полными баками. Как бы то ни было, в квалификации мы решили проехать боевой круг, чтобы понять, где находимся. Мы были конкурентоспособными и я чувствовал себя хорошо в болиде. В первом сегменте я показал девятое время. Во втором сегменте мы использовали старые шины, так понимали, что будем стартовать с конца. Болид хорош на протяжении всего уик-энда и мы демонстрируем хороший темп. Так что, даже невзирая на штраф, у меня есть шансы в гонке», — приводит слова Гасли пресс-служба «Торо Россо».
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