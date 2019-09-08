Кубица: не знаю, сделал ли достаточно, чтобы сохранить место в «Уильямсе»

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица не уверен, что ему удастся сохранить место боевого пилота в британской команде и на следующий сезон. В нынешнем сезоне поляк практически постоянно проигрывает в гонках и квалификациях напарнику Джорджу Расселлу.

«К сожалению, сезон гораздо сложнее, чем выглядит и не только с точки зрения пилотирования. Возвратиться после восьми лет паузы было сложно. У меня есть представления о том, что возможно на следующий сезон, что нет.

Рано или поздно решение будет принято и тогда станет ясно, чем я займусь в 2020 году. Не знаю, сделал ли я достаточно, чтобы сохранить место в «Уильямсе». Сначала мне нужно принять решение для самого себя, а потом мы изучим варианты", — приводит слова поляка Nextgen-Auto.