Кубица: не знаю, сделал ли достаточно, чтобы сохранить место в «Уильямсе»
Пилот «Уильямса» Роберт Кубица не уверен, что ему удастся сохранить место боевого пилота в британской команде и на следующий сезон. В нынешнем сезоне поляк практически постоянно проигрывает в гонках и квалификациях напарнику Джорджу Расселлу.
«К сожалению, сезон гораздо сложнее, чем выглядит и не только с точки зрения пилотирования. Возвратиться после восьми лет паузы было сложно. У меня есть представления о том, что возможно на следующий сезон, что нет.
Рано или поздно решение будет принято и тогда станет ясно, чем я займусь в 2020 году. Не знаю, сделал ли я достаточно, чтобы сохранить место в «Уильямсе». Сначала мне нужно принять решение для самого себя, а потом мы изучим варианты", — приводит слова поляка Nextgen-Auto.
- 8 сентября 2019
-
10:01
-
03:37
-
02:58
-
02:25
-
00:11
- 7 сентября 2019
-
23:14
-
23:09
-
23:03
-
22:46
-
22:45
-
22:40
-
22:29
-
22:08
-
21:57
-
21:50
-
21:36
-
21:05
-
20:49
-
20:16
-
20:00
-
19:48
-
19:44
-
19:40
-
19:33
-
19:20
-
19:13
-
19:10
-
18:55
-
18:52
-
18:43
-
18:34
-
18:30
-
18:09
-
18:03
-
17:58
Партнерский контент