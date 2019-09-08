Сироткин: рад, что никого из пилотов не наказали за ситуацию в квалификации

Пилот программы SMP Racing и резервный гонщик «Рено» и «Макларена» Сергей Сироткин прокомментировал странную ситуацию в концовке квалификации Гран-при Италии Формулы-1.
«Это была ожидаемая ситуация. Слипстрим на такой трассе — ключевой момент, особенно в квалификации. Мы уже на тренировках и первых сегментах видели попытки разных пилотов быть в двух-трёх секундах от машины впереди. Это намекало, что в решающий момент эти игры могут перерасти во что-то большее, что и случилось в Q3. Каждый хочет занять определённую позицию и не желает её отдавать сопернику — всё понятно. К сожалению, такое желание привело к тому, что никто не успел пойти на быстрый круг.
Если бы все выехали немного раньше и в каком-либо порядке успели проехать быстрый круг, то шумихи было бы намного меньше. Я рад, что никого не наказали: все пилоты и так сами себя наказали. Может быть, со стороны это выглядело жёстче, чем изнутри, глазами пилотов. Это часть игры, и я не был сильно удивлён», — заявил Сироткин в интервью «Чемпионату».
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