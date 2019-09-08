Леклер признан гонщиком дня на Гран-при Италии
Пресс-служба Формулы-1 подвела итоги голосования болельщиков, определявших лучшего пилота на Гран-при Италии на «Аутодромо Национале» в Монце. Больше всего голосов получил пилот «Феррари» Шарль Леклер, представляющий Монте-Карло. Гонщик «Феррари» фактически лидировал всю гонку, при этом после единственного пит-стопа ему постоянно приходилось сдерживать гонщиков «Мерседеса» — Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса. Однако Леклеру удалось сохранить первую позицию.
Вместе с Леклером на подиум Гран-при Италии поднялись Боттас и Хэмилтон. Российский гонщик Даниил Квят завершил гонку досрочно из-за отказа двигателя.
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