Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Леклер признан гонщиком дня на Гран-при Италии

Леклер признан гонщиком дня на Гран-при Италии
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба Формулы-1 подвела итоги голосования болельщиков, определявших лучшего пилота на Гран-при Италии на «Аутодромо Национале» в Монце. Больше всего голосов получил пилот «Феррари» Шарль Леклер, представляющий Монте-Карло. Гонщик «Феррари» фактически лидировал всю гонку, при этом после единственного пит-стопа ему постоянно приходилось сдерживать гонщиков «Мерседеса» — Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса. Однако Леклеру удалось сохранить первую позицию.

Вместе с Леклером на подиум Гран-при Италии поднялись Боттас и Хэмилтон. Российский гонщик Даниил Квят завершил гонку досрочно из-за отказа двигателя.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент