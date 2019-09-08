Сход Квята, опасный пилотаж Феттеля и яркое авиашоу. Лучшие фото с Гран-при Ф-1

8 сентября на автодроме Монца пилот «Феррари» Шарль Леклер одержал победу в гонке Гран-при Формулы-1 в Италии. Вторым к финишу пришёл пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Третий результат показал напарник Боттаса Льюис Хэмилтон. Леклер всю гонку сдерживал сначала Хэмилтона, а после его ошибки и срезки первого поворота — Боттаса. Однако пилоты «Мерседеса» так и не сумели успешно атаковать представителя «Феррари».

Себастьян Феттель по ходу гонки допустил ошибку, его развернуло, а при возвращении на трассу Феттель чуть не выбил с трассы Лэнса Стролла. Феттеля наказали «стоп-энд-гоу», и в итоге он финишировал только 13-м.



Российский гонщик Даниил Квят сошёл с трассы из-за отказа двигателя, когда шёл на шестой позиции. Его напарник Пьер Гасли финишировал 11-м.

Лучшие кадры с Гран-при Формулы-1 — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Италии.