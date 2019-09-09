Сайнс извинился за контакт с Албоном в радиопереговорах

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс сказал, что он извинился за инцидент с пилотом «Ред Булл» Александером Албоном на гонке Гран-при Италии по радио.



«Алекс очень глубоко зашёл в четвёртый поворот, очень поздно затормозив, как это часто делает Макс Ферстаппен. Я был удивлён, что он пошёл на такой манёвр и мне удалось выйти внутри в шестом повороте. На выходе из поворота я задел его болид задней частью своей машины, и этого было достаточно, чтобы выдавить его за пределы трассы. Я извинился за это по радио, но это был сложный эпизод, и я немного потерял управление, так что не мог ничего сделать иначе», — приводит слова Карлоса Сайнса Autosport.



Судьи Гран-при Италии признали этот инцидент гоночным и не стали наказывать никого из гонщиков. В дальнейшем Албон получил штраф за обгон Кевина Магнуссена за пределами трассы.