«Рено» понёс убытки в размере 7,4 млн фунтов стерлингов в 2018 году

Команда Формулы-1 «Рено» получила в 2018 году больший доход, чем в 2017-м, однако убытки команды также выросли, сообщает Motorsport. Общий оборот команды увеличился с 136,3 млн фунтов стерлингов до 146,6 млн, что обусловлено улучшением результатов — в Кубке конструкторов «Рено» переместился с девятого места на шестое.



Однако, несмотря на увеличение оборота, в 2017 году «Рено» получил прибыль в размере 1,1 млн фунтов, а в 2018-м команда стала убыточной — убытки составили 7,4 млн фунтов.



В частности, у команды выросли расходы на персонал — 70 нанятых сотрудников обошлись команде в 9,4 млн фунтов стерлингов.



Ранее сообщалось, что инвесторы не до конца уверены в команде и могут отказаться от поддержки конюшни.