Хенрикс: болельщики Шумахера не должны осуждать то, что делает его семья

Немецкий пловец и триатлонист Марко Хенрикс считает, что поклонники не имеют морального права требовать от семьи Михаэля Шумахера подробностей о состоянии здоровья семикратного чемпиона Формулы-1.



«Кто-то говорит, что это странно, когда папарацци не могут подобраться к Шумахеру в течение многих лет. Я же считаю, что семья сделала прекрасную работу. Знаменитости, СМИ и прочие лидеры мнений любят говорить, что общественность должна знать. Должна знать о его работе, но не о личной жизни.



Все, что касается спорта, должно быть публичным, это нормально, общественность должна об этом знать. Соревнования, тренировки, результаты, а также все, что касается допинга, то есть и позитивные, и негативные аспекты.



Если люди действительно любят его, они должны понимать и принимать то, что делает семья, а не осуждать или требовать открыть какие-то данные», — приводит слова Хенрикса сайт телеканала «360».