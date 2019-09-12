Тост считает, что Албон останется в «Ред Булл»

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост считает, что Александр Албон не вернётся в команду и останется в «Ред Булл» по окончании сезона.
«Вернётся ли Албон? Думаю, что он ушёл из команды окончательно. Но всегда сложно предсказать, что произойдёт в Формуле-1 завтра. Я бы жаловался, если бы «Ред Булл» брал пилотов со стороны. Тогда у нас возникнет проблема. Но пока наши пилоты достаточно хороши, их перевод в «Ред Булл» — это нормально. Я доволен этим. Если пилот нашей команды переходит в «Ред Булл» и выигрывает гонки, то мы хорошо выполняем нашу домашнюю работу.
Таланты не иссякнут. Ферстаппены и Феттели не растут на деревьях, как яблоки, которые можно собирать каждую осень. Но в Формуле-3 есть пара молодых пилотов, думаю, что у некоторых из них большое будущее», — приводит слова Франца Тоста Reuters.
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