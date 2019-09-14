Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Тост: скоро Гасли вернёт уверенность в себе

Тост: скоро Гасли вернёт уверенность в себе
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост уверен, что скоро Пьер Гасли сможет вернуть уверенность в себе.

«Дело не в том, что мы не рассматривали кандидатуру Александера Албона. Он выигрывал гонки Формулы-2, мы говорили о нём. А ровно через год он оказался в «Ред Булл». Не ожидал этого, честно.

Гасли? Если пилота переводят обратно в «Торо Россо» из «Ред Булл», он шокирован и демотивирован, он теряет уверенность в себе. Моя работа и работа команды заключается в том, чтобы помогать пилоту, поддерживать его и собирать воедино всё, что им нужно, чтобы работать так же, как раньше. Потому что такие пилоты переходят в «Ред Булл», поскольку раньше были успешны в нашей команде.

Гасли вернулся в команду так, будто ушёл вчера. С самого начала мы хорошо взаимодействуем, доверяем друг другу и поддерживаем. Уверен, скоро он вернёт уверенность в себе», — приводит слова Франца Тоста официальный сайт Формулы-1.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент