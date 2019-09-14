Тост: скоро Гасли вернёт уверенность в себе

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост уверен, что скоро Пьер Гасли сможет вернуть уверенность в себе.



«Дело не в том, что мы не рассматривали кандидатуру Александера Албона. Он выигрывал гонки Формулы-2, мы говорили о нём. А ровно через год он оказался в «Ред Булл». Не ожидал этого, честно.



Гасли? Если пилота переводят обратно в «Торо Россо» из «Ред Булл», он шокирован и демотивирован, он теряет уверенность в себе. Моя работа и работа команды заключается в том, чтобы помогать пилоту, поддерживать его и собирать воедино всё, что им нужно, чтобы работать так же, как раньше. Потому что такие пилоты переходят в «Ред Булл», поскольку раньше были успешны в нашей команде.



Гасли вернулся в команду так, будто ушёл вчера. С самого начала мы хорошо взаимодействуем, доверяем друг другу и поддерживаем. Уверен, скоро он вернёт уверенность в себе», — приводит слова Франца Тоста официальный сайт Формулы-1.