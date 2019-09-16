Перони признался, что был уже без сознания, когда болид сделал сальто

Австралийский пилот Формулы-3 Алекс Перони признался, что потерял сознание ещё в самом начале аварии на этапе в Италии. Перони незадолго до конца гонки наскочил на поребрик в «Параболике», сделал три пируэта в воздухе и рухнул на ограждение. Врачи диагностировали у гонщика перелом позвонка.



«Я отключился в момент аварии, так что не помню, как всё случилось. Думаю, увиденное могло вызвать у меня психологическую травму. Мне очень повезло, что могу ходить самостоятельно. Сейчас мечтаю оказаться за рулём как можно скорее.

Рад вновь оказаться дома. Конечно, жаль, что мой сезон был завершён досрочно после такой аварии. Но предпочитаю смотреть в будущее», — приводит слова Алекса Перони Autosport.

Посмотреть видеозапись аварии Алекса Перони можно на «Чемпионате».