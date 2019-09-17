На этапе Формулы-2 в Сочи могут выступить два россиянина

Пилот программы SMP Racing россиянин Матевос Исаакян может дебютировать в Формуле-2 на этапе в Сочи, сообщает ItaliaRacing. По сведениям источников, он заменит в команде Sauber by Charouz Хуана Мануэля Корреа, который получил серьёзные травмы в ходе аварии на этапе Ф-2 в Бельгии и до сих пор находится в коме в одной из клиник Великобритании. Кроме того, ожидается, что Исаакян может выступить и на трассе «Яс-Марина» в Абу-Даби.
Выступления Исаакяна в Формуле-2 могут стать возможными благодаря итальянскому менеджеру Аллесандро Джанделли.
В 2019 году Исаакян выступал в чемпионате WEC, пилотируя одну из машин BR1. В прошлом 21-летний россиянин также выступал в GP3, Формуле-Рено 2.0 и Toyota Racing Series.
Напомним, что в нынешнем сезоне Формулы-2 Россию в чемпионате представляет Никита Мазепин.
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