На этапе Формулы-2 в Сочи могут выступить два россиянина

Пилот программы SMP Racing россиянин Матевос Исаакян может дебютировать в Формуле-2 на этапе в Сочи, сообщает ItaliaRacing. По сведениям источников, он заменит в команде Sauber by Charouz Хуана Мануэля Корреа, который получил серьёзные травмы в ходе аварии на этапе Ф-2 в Бельгии и до сих пор находится в коме в одной из клиник Великобритании. Кроме того, ожидается, что Исаакян может выступить и на трассе «Яс-Марина» в Абу-Даби.

Выступления Исаакяна в Формуле-2 могут стать возможными благодаря итальянскому менеджеру Аллесандро Джанделли.

В 2019 году Исаакян выступал в чемпионате WEC, пилотируя одну из машин BR1. В прошлом 21-летний россиянин также выступал в GP3, Формуле-Рено 2.0 и Toyota Racing Series.

Напомним, что в нынешнем сезоне Формулы-2 Россию в чемпионате представляет Никита Мазепин.