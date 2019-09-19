Квят продолжит использовать мотор, который стоял на его болиде в Монце

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят подтвердил, что на этапе в Сингапуре он продолжит использовать двигатель, который стоял на его машине на Гран-при Италии. Напомним, в Италии Квят сошёл с трассы из-за утечки масла, команда исследовала двигатель, но не выявила серьёзных проблем.



«С ним все в порядке. В итоге оказалось, что он не поврежден, потому мы можем и дальше использовать его. Так что никаких штрафов.



У меня будет тот же мотор, что бы в Монце. Мы не увидели никаких препятствий для его использования. И даже не обсуждали вопрос о том, чтобы от него отказаться. Вдобавок, это городская трасса, и здесь не так важна мощность – так почему бы его не поставить?», — цитирует Даниила Квята Motorsport Россия.



