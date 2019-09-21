Квят: проблемы в третьей тренировке очень помешали, завоевания очков не ожидаю

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал итоги квалификации Гран-при Сингапура, отметив, что проблемы в третьей свободной практике всерьёз сказалась на итогах квалификационной сессии.

«Конечно я не могу быть доволен. Но эта трасса иногда может быть странной. Моя последняя попытка оказалась слабой. В ходе первой попытки я попал в трафик, из-за чего потерял много времени. Отсутствие нормальной третьей практики очень нам помешало. Ведь для обретения уверенности на этой трассе каждый круг имеет значение.

Завтра я ожидаю очень тяжёлую гонку для меня. Если не произойдёт ничего необычного, я не ожидаю завоевания очков. Смогу рассчитывать на очки лишь в случае неожиданности», — приводит слова Квята официальный сайт Формулы-1.

По итогам квалификации в Сингапуре Квят стал шестнадцатым. В третьей практике на его болиде возникли проблемы с силовой установкой, в результате чего она была заменена.