Хюлькенберг признался, что у него не получилось не попасть в третий сегмент

Немецкий гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг сообщил, что не слишком стремился пробиться в третий сегмент квалификации Гран-при Сингапура. Однако Хюлькенберг слегка опередил Серхио Переса и прошёл в Q3, так что теперь немцу точно придётся стартовать в гонке с девятого места на быстро изнашивающихся шинах «софт».
«Если честно, в каком-то плане я пытался выстроить всё так, чтобы показать во втором сегменте 11-й результат. Но никто не захотел проехать быстрее! Честно говоря, было немножко досадно, потому что я думаю, что стратегия со стартом с такой позиции может принести серьёзное преимущество.
Хорошие новости для нас в том, что по крайней мере „Макларен“, наш главный соперник, находится на такой же стратегии. Но вы знаете, я уже был в таком положении в прошлом году, когда пришлось стартовать на „софте“. Было довольно трудно, а для других гонка сложилось намного проще. Но мы примем ситуацию как есть и справимся с ней завтра», — приводит слова Хюлькенберга официальный сайт Формулы-1.
- 21 сентября 2019
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