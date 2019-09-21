В «Рено» объяснили, что привело к дисквалификации Риккардо
Французская команда «Рено» прокомментировала решение исключить результат Даниэля Риккардо из протокола квалификации Гран-при Сингапура Формулы-1. Стюарды приняли соответствующее решение из-за того, что генератор MGU-K на болиде Риккардо превысил максимально разрешённую мощность 120 кВт на одном из кругов.
«Команда „Рено“ признаёт решение стюардов ФИА дисквалифицировать Даниэля Риккардо по итогам квалификации Гран-при Сингапура после того, как он получил преимущество, измеряющееся одной микросекундой, из-за удара о бордюр, вызвавшего превышение оборотов MGU-K на более медленном круге Даниэля в первом сегменте. Поэтому мы не будем подавать апелляцию на решение», — гласит заявление французской команды.
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