Стартовая решётка Гран-при Сингапура, Квят стартует 14-м

Сегодня, 22 сентября, на городской трассе «Марина-Бей» состоится гонка Формулы-1 Гран-при Сингапура. С учётом всех штрафов, полученных пилотами за замену силовых установок, коробок передач и игнорирования регламента, стартовая решётка будет отличаться от той, которая была зафиксирована по итогам квалификации. Пилот «Торо Россо» Даниил Квят примет старт с четырнадцатой позиции, что стало возможно благодаря штрафам Серхио Переса из «Рейсинг Пойнт» и Даниэля Риккардо из «Рено».



Ниже приведён обновлённый вариант стартовой решётки

Формула-1. Гран-при Сингапура. Стартовая решётка

1. Шарль Леклер («Феррари»)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

3. Себастьян Феттель («Феррари»)

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

5. Валттери Боттас («Мерседес»)

6. Александер Албон («Ред Булл»)

7. Карлос Сайнс («Макларен»)

8. Нико Хюлькенберг («Рено»)

9. Ландо Норрис («Макларен»)

10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

11. Пьер Гасли («Торо Россо»)

12. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

13. Кевин Магнуссен («Хаас»)

14. Даниил Квят («Торо Россо»)

15. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)

16. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт»)

17. Ромен Грожан («Хаас»)

18. Джордж Расселл («Уильямс»)

19. Роберт Кубица («Уильямс»)

20. Даниэль Риккардо («Рено»).