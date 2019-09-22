Росберг: Хэмилтон полетит по трассе, Леклеру будет сложно удержать лидерство

Чемпион мира Формулы-1 2016 года Нико Росберг оценил шансы пилота «Феррари» Шарля Леклера на победу на Гран-при Сингапура. По словам немца, невзирая на старт с поула, монегаску будет трудно рассчитывать на конечный успех.

«У Леклера лучшие шансы на победу только потому, что здесь сложно обгонять. Но если вы посмотрите на темп „Феррари“ на длинных сериях, то увидите, что они намного дальше от „Мерседеса“, иногда они проигрывают по полсекунды на круге.

Возможно, аэродинамические обновления помогут «Скудерии», нужно подождать и посмотреть, но, как бы то ни было, Льюис полетит по трассе. Леклеру будет очень и очень сложно удержаться на первом месте. Важна будет стратегия", — приводит слова Росберга GPblog.