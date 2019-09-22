«Хаас» может подписать Кубицу в качестве резервного пилота

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер признал, что в команде заинтересованы в услугах гонщика «Уильямса» Роберта Кубицы, который по завершении сезона покинет Гроув. По словам функционера, поляк может получить статус резервного пилота.

«Конечно, мы заинтересованы в нём. Я никогда с ним не работал, но у него очень хорошая репутация в плане знаний о машинах. Несколько наших инженеров прежде сотрудничали с ним и все испытывают к нему большое уважение. Мы определённо заинтересованы в его услугах, но не знаю, захочет ли он прийти к нам. Если такой вариант будет доступен, я пообщаюсь с ним», — приводит слова Штайнера GPblog.

В нынешнем сезоне Роберт Кубица стабильно уступает напарнику по команде Джорджу Расселлу, хотя единственное очко «Уильямсу» принёс именно поляк.