Квят, Райкконен, Джовинацци и Грожан вызваны к стюардам Гран-при Сингапура

Пилоты «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци и Кими Райкконен, российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят и пилот «Хааса» Ромен Грожан вызваны к стюардам после финиша Гран-при Сингапура, сообщает RaceFans. Джовинацци ждёт разговор из-за инцидента в восьмом повороте, Райкконен и Квят ответят на вопросы стюардов по поводу их аварии в концовке заезда, которая закончила для Райкконена гонку досрочно, а Ромен Грожан будет отчитываться за инцидент с Джорджем Расселлом, который привёл к сходу британца.



Напомним, гонку Гран-при Сингапура выиграл пилот «Феррари» Себастьян Феттель, вторым финишировал Шарль Леклер. Третьим к финишу пришёл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Эта победа стала для Феттеля первой в нынешнем сезоне и третьей для команды «Феррари».