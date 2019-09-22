Квят — о действиях Райкконена: он совершил самоубийство и попробовал убить меня

Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал столкновение с Кими Райкконеном в гонке Гран-при Сингапура. Квят атаковал финна в первом повороте, но тот все равно попробовал занять оптимальную траекторию и две машины столкнулись. Квят потерял ряд позиций, но финишировал, а Райкконен сошёл со сломанной подвеской.
«Я был удивлён, потому что я явно дал понять, что атакую. Он сдвинулся на торможении, хотя мы много обсуждали этот момент. На самом деле, он один был против этого правила. Я удивлён тем, что он сделал. Если ты защищаешься, то защищаешься. Но если ты оставляешь дверь открытой, то так и оставляй. Он же… просто совершил самоубийство. И попробовал заодно убить меня. Возможно, он пытался защитить ехавшего впереди напарника», — приводит слова Квята Autosport.
Также россиянин признался, что у него не задался первый отрезок гонки.
«Я не понял проблем на первом отрезке. Мои шины „ушли“ быстрее, чем у остальных — не знаю, почему. На втором отрезке было наоборот: они держались очень хорошо. Я висел на коробке передач у других пилотов, а затем мы заехали за „софтом“. У меня был шанс набрать очки, но рестарты получились с моей стороны несколько беспорядочными. Отчасти из-за того, что я видел не так много в зеркалах заднего вида — было трудно что-либо увидеть. Ну и произошёл инцидент с Кими, в котором я повредил машину. Так что трудный день», — заключил гонщик.
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