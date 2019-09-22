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Бинотто объяснил ранний пит-стоп Феттеля попыткой переиграть Ферстаппена

Бинотто объяснил ранний пит-стоп Феттеля попыткой переиграть Ферстаппена
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто объяснил причины, по которым они решили зазвать на пит-стоп первым Себастьяна Феттеля, а не Шарля Леклера. Леклер после гонки остался недоволен тем, что благодаря этому Феттель смог опередить его и выиграть гонку.

«Мы видели, что «Ред Булл» готовил пит-стоп для Ферстаппена. И решили, что в первую очередь нам нужно сменить шины на болиде Феттеля, потому что в противном случае Ферстаппен мог получить преимущество.

Мы не хотели рисковать лидерством Шарля, с нашей точки зрения, если пилот лидирует в гонке, то ему не нужно первым из всей группы заезжать в боксы. Это было правильное решение, которое позволило нам завоевать дубль. Да, Шарль расстроен, это нормально. Но я уверен, что, после того как мы с ним поговорим, он поймёт, что мы приняли верное решение. Приятно, что он всё равно рад нашему дублю», — приводит слова Маттиа Бинотто Sky Sports.

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