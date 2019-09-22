Эггинтон: у Квята были мелкие проблемы с машиной, не хватало стабильности

Технический директор «Торо Россо» Джоди Эггинтон подвёл итоги Гран-при Сингапура для своей команды.
«Богатая на события гонка для „Торо Россо“. Пьер выбрал длинный первый отрезок, и благодаря выездам сейфти-кара и его хорошему темпу это сыграло нам на руку. Ближе к концу гонки наши шины сохраняли немалую скорость, и мы хорошо это использовали, но в итоге не смогли обойти Ландо, так как он хорошо действовал на рестартах. Пьер финишировал восьмым и принёс команде ценные очки.
Первый отрезок Даниила на „медиуме“ был короче, чем мы хотели, так как шины перестали работать быстрее, чем ожидалось. Мы попробовали вернуть его в игру, позднее сменив его стратегию. К сожалению, у него были мелкие проблемы с машиной, не хватало стабильности, так что в его случае мы не сумели попасть в очки.
Думаю, в целом, это была хорошая гонка, ведь мы набрали очки и не потеряли позиций в Кубке конструкторов», — приводит слова Эггинтона пресс-служба «Торо Россо».
- 22 сентября 2019
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