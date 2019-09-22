Экипаж Русинова — четвёртый на этапе ELMS в Спа, экипаж Терещенко сошёл

На бельгийском автодроме «Спа-Франкоршам» прошёл очередной этап серии ELMS. Старт гонки дал известный бельгийский велосипедист Том Бунен, долго раздававший многочисленным болельщикам автографы.
Финишную прямую первым пересек болид команды United Autosports под номером 22 с Филиппом Хэнсоном за рулем. Его напарником в гонке являлся Фелипе Альбукерке. Экипаж российской команды G-Drive Racing в составе Романа Русинова, Жана-Эрика Верня и Йоба ван Эйтерта финишировал на четвёртой позиции, уступив победителю 39 секунд.
Экипаж команды Panis Barthez Competition под №23 пришёл к финишу восьмым, а экипаж №24, в который входит россиянин Константин Терещенко, до финиша не добрался.
В общем зачёте сезона-2019 G-Drive Racing продолжает лидировать с 93 очками. У россиян отрыв в 13 очков от занимающих второе место представителей Idec Sport. До конца сезона остаётся финальный этап в Портимане.
- 22 сентября 2019
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