Гонку Магнуссена окончательно испортил целлофановый пакет

Гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен рассказал о причинах, помешавших ему набрать очки в гонке Гран-при Сингапура.



«К сожалению, быстрейший круг ничего мне не дал. Мы боролись за место в десятке, но нам не повезло с машинами безопасности. Мы так упорно работали, проделали такую хорошую работу, чтобы заслуженно пробиться в топ-10 — речь не шла о везении или удачных пит-стопах или чём-то ещё. У нас был хороший первый круг и хороший темп машины. А затем все эти сейфти-кары сыграли против нас. Кроме того, к переднему антикрылу прилип целлофановый пакет — пришлось совершать пит-стоп, чтобы его убрать. После этого была катастрофа. Мне очень жаль, ведь это была хорошая гонка, в которой вся команда отработала очень хорошо, а затем у нас всё отобрали таким жёстким способом», — приводит слова Магнуссена пресс-служба «Хааса».