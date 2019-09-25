Грозный впервые принял финал чемпионата по мотогонкам RSBK

22 сентября на трассе «Крепость Грозная» состоялся финал чемпионата России по шоссейно-кольцевым мотогонкам RSBK. В 2019 году география соревнований расширилась, и впервые мотогонки прошли на юге России в городе Грозный.
В личном зачёте пилоты боролись за звание чемпиона России и чемпиона RSBK. Топовые классы Superbike и Supersport раскрыли имена победителей гонок в двух зачётах.
В классе Superbike в зачёте чемпионата России победителем стал Владимир Леонов из санкт-петербургской команды SPB Racing Team. Вторым по итогам сезона стал Сергей Крапухин из RWT Motorsport, третье место — у Дмитрия Седина из команды VL65 Racing Team. В зачёте RSBK места пилотов распределились иначе: 1-е место также было завоёвано Владимиром Леоновым, 2-е место получил Дмитрий Седин, 3-е — Сергей Крапухин.
В классе Supersport чемпионом России стал Дмитрий Майоров из команды ЦСКА «DMC Racing», его сокомандник Алексей Иванов стал вторым, третье место — у нижегородского пилота Владимира Карзаева из Chrome Racing Team. Места в зачёте RSBK выглядят так: первым стал молодой пилот из команды VL65 Racing Team Александр Васильев, второй – Алексей Иванов, третий – Дмитрий Майоров.
В командном зачёте первое место заняла команда из Санкт-Петербурга SPB Racing Team, второе место у «RLS Сборная Санкт-Петербурга», обладателем 3-го места стала московская команда «VL65 Racing Team», 4-го — «Bikeexpert Project Racing», 5-го — RWT-Motorsport, 6-го – YP Racing.
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