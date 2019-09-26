Задай вопрос Даниэлю Риккардо и Сергею Сироткину!

В ближайшее время корреспонденты «Чемпионата» пообщаются на Гран-при России Формулы-1 на «Сочи Автодроме» с целым рядом гонщиков, в числе которых боевой пилот «Рено» австралиец Даниэль Риккардо и резервный гонщик «Рено» и «Макларена», участник программы «СМП Рейсинг» Сергей Сироткин.



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