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Министр промышленности РФ считает, что в Формуле-1 появится российская команда

Министр промышленности РФ считает, что в Формуле-1 появится российская команда
Авто / Гран-при России 0

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров высказал мнение, что в скором времени в Формуле-1 может появиться гоночная команда, представляющая Россию. В пятницу Мантуров посетил «Сочи Автодром» вместе с министра промышленности Словакии.

«Думаю, российская команда появится, это не за горами. Тогда будем болеть все вместе. Когда появится? Пока это только мысли», — приводит слова Мантурова «РИА Новости».

В эти выходные «Сочи Автодром» принимает Гран-при России Формулы-1. В воскресенье «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию гонки Гран-при России — 2019.

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