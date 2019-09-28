Министр промышленности РФ считает, что в Формуле-1 появится российская команда

«Вы же не думаете, что мы просто профуфукали деньги?». Фоменко о «Марусе» и Ф-1

Тот самый Николай Фоменко — о новом шоу на НТВ, резком неприятии современной Формулы-1 и том, что помешало взлететь в Ф-1 «Марусе».