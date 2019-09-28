Де Врис выиграл первую гонку Формулы-2 в Сочи и чемпионский титул

Пилот команды Art Grand Prix Ник де Врис завоевал победу в первой гонке Формулы-2 на этапе в России. Эта победа позволила голландскому гонщику за три гонки до конца сезона завоевать чемпионский титул в серии — его преимущество над Николасом Латифи составляет 70 очков. Второе место в гонке досталось Латифи, тройку лучших замкнул Луи Делетраз.
Россиянин Никита Мазепин финишировал восьмым и будет стартовать с поула в воскресенье по правилу реверсивной стартовой решётки. Матевос Исаакян стал 18-м, Артём Маркелов сошёл на первом круге. Мик Шумахер не смог добраться до финиша из-за проблем с мотором.
Формула-2. Россия. Первая гонка
1. Ник де Врис (Art Grand Prix) — 28 кругов
2. Николас Латифи (DAMS) +4,9
3. Луи Делетраз (Carlin) +5,9
4. Лука Гьотто (UNI-Virtuosi Racing) +7,6
5. Сержио Сетте Камара (DAMS) +11,3
6. Нобухару Мацусита (Carlin) +20,3
7. Джек Эйткен (Campos Racing) +27,4
8. Никита Мазепин (Art Grand Prix) +28,5
9. Каллум Айлотт (Sauber Junior) +32,3
10. Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi Racing) +33,7
...18. Матевос Исаакян (Sauber Junior Team by Charouz) + 1 круг
19. Мик Шумахер (Prema) — не финишировал.
20. Артём Маркелов (BWT Arden) — не финишировал.
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