Де Врис выиграл первую гонку Формулы-2 в Сочи и чемпионский титул

Пилот команды Art Grand Prix Ник де Врис завоевал победу в первой гонке Формулы-2 на этапе в России. Эта победа позволила голландскому гонщику за три гонки до конца сезона завоевать чемпионский титул в серии — его преимущество над Николасом Латифи составляет 70 очков. Второе место в гонке досталось Латифи, тройку лучших замкнул Луи Делетраз.



Россиянин Никита Мазепин финишировал восьмым и будет стартовать с поула в воскресенье по правилу реверсивной стартовой решётки. Матевос Исаакян стал 18-м, Артём Маркелов сошёл на первом круге. Мик Шумахер не смог добраться до финиша из-за проблем с мотором.



Формула-2. Россия. Первая гонка



1. Ник де Врис (Art Grand Prix) — 28 кругов

2. Николас Латифи (DAMS) +4,9

3. Луи Делетраз (Carlin) +5,9

4. Лука Гьотто (UNI-Virtuosi Racing) +7,6

5. Сержио Сетте Камара (DAMS) +11,3

6. Нобухару Мацусита (Carlin) +20,3

7. Джек Эйткен (Campos Racing) +27,4

8. Никита Мазепин (Art Grand Prix) +28,5

9. Каллум Айлотт (Sauber Junior) +32,3

10. Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi Racing) +33,7

...18. Матевос Исаакян (Sauber Junior Team by Charouz) + 1 круг

19. Мик Шумахер (Prema) — не финишировал.

20. Артём Маркелов (BWT Arden) — не финишировал.