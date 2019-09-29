Хэмилтон в «полицейских» очках и борьба «Феррари». Лучшие фото Гран-при России
29 сентября в Сочи на трассе «Сочи Автодром» завершилась гонка Гран-при России. Победу в ней одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторым к финишу пришёл его напарник Валттери Боттас. Третий результат показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Себастьян Феттель на старте гонки вышел в лидеры, однако после пит-стопа оказался позади напарника — Шарля Леклера. После пит-стопа на болиде Феттеля возникли проблемы, из-за чего он сошёл. На трассе был объявлен режим вирутального пейс-кара, во время которого Хэмилтону удалось тактически переиграть Леклера.
Российский гонщик Даниил Квят финишировал 12-м. Напарник Квята Пьер Гасли — 14-м.
Лучшие кадры с Гран-при Формулы-1 в России — в фоторепортаже специальных корреспондентов мировых агентств.
- 29 сентября 2019
-
18:04
-
17:42
-
17:37
-
17:37
-
17:31
-
17:28
-
17:07
-
16:52
-
16:47
-
16:47
-
16:40
-
16:35
-
16:33
-
16:27
-
16:16
-
15:48
-
14:54
-
14:15
-
13:44
-
13:43
-
13:07
-
12:57
-
12:50
-
12:48
-
12:30
-
11:59
-
10:43
-
09:58
-
09:00
-
00:40
- 28 сентября 2019
-
23:40
-
23:01
-
22:00
-
21:19
-
21:03
Партнерский контент