Хэмилтон в «полицейских» очках и борьба «Феррари». Лучшие фото Гран-при России

29 сентября в Сочи на трассе «Сочи Автодром» завершилась гонка Гран-при России. Победу в ней одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторым к финишу пришёл его напарник Валттери Боттас. Третий результат показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Себастьян Феттель на старте гонки вышел в лидеры, однако после пит-стопа оказался позади напарника — Шарля Леклера. После пит-стопа на болиде Феттеля возникли проблемы, из-за чего он сошёл. На трассе был объявлен режим вирутального пейс-кара, во время которого Хэмилтону удалось тактически переиграть Леклера.



Российский гонщик Даниил Квят финишировал 12-м. Напарник Квята Пьер Гасли — 14-м.



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