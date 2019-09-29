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Вильнёв: карма наказала «Феррари» на Гран-при России

Вильнёв: карма наказала «Феррари» на Гран-при России
Авто / Гран-при России 0

Чемпион мира Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв поделился впечатлениями от гонки Гран-при России, отметив, что неудовлетворительный результат для «Феррари» был закономерен. По словам канадца, «Скудерия» была наказана «кармой».

«Мне не понравилась стратегия „Феррари“. Они не сказали Феттелю немедленно вернуть позицию, а остаток гонки думали о том, как бы вернуть Леклера в лидеры. Карма их наказала. В целом же Феттель был быстрее и заслуживал того, чтобы быть впереди», — приводит слова Вильнёва Planet F1.

Напомним, Себастьян Феттель сошёл с дистанции из-за технических проблем. Что касается Шарля Леклера, то монегаск финишировал лишь третьим. Победный дубль отпраздновал «Мерседес», первое место «серебряным стрелам» привёз Льюис Хэмилтон.

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