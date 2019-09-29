Магнуссен не согласился со штрафом на ГП России и назвал второй поворот дурацким

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен выразил несогласие со штрафом в пять секунд, который выписали ему стюарды после того, как он выехал за пределы трассы во втором повороте. Из-за этого наказания финишировавший восьмым датчанин пропустил в итоговой классификации Ландо Норриса, но не Нико Хюлькенберга.

«Я ведь всё равно проехал мимо табличек. Да, я пропустил одну табличку, но, чтобы проехать левее второй, мне пришлось бы практически остановить машину. У меня была очень высокая скорость, это было нереально. И я в любом случае потерял круг и потом ещё целый круг восстанавливал работу шин — я и так был наказан! Кстати, правила гласят, что гонщик должен проехать обе таблички, если он переехал оба „лежачих полицейских“, а я переехал только полтора. Это серая зона правил. Но они всё равно решили меня наказать. Я, конечно, не эксперт по безопасности, но мне не нравится то, как всё устроено во втором повороте. Это просто дурацкий поворот, просто сделайте там гравий или что-то ещё.



В остальном я очень доволен гонкой. Но этот штраф портит впечатление, я расстроен. Когда я узнал про штраф, то в конце у меня были шесть лучших кругов за уик-энд подряд. Мне сказали, что я должен выложиться по максимуму, и разрешили использовать максимальный режим мотора. По сути я проехал шесть квалификационных кругов и отлично их провёл, машина тоже была в порядке», — передаёт слова Магнуссена корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.