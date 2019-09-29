Маркелов назвал Ф-2 домом, но не знает, останется ли он в серии и в 2020 году

Российский пилот Артём Маркелов поделился впечатлениями от второй гонки Формулы-2 на этапе в Сочи, а также признался, что пока не определился с будущим на 2020 год.



«Старт получился хорошим, отыграли три-четыре позиции. В первом повороте хорошо получилось объехать много гонщиков, не знаю, кого именно. После третьего поворота я уже был девятым, стартовав с 20-го места. После случилась авария и красный флаг.



Потом нам дали 15 кругов на то, чтобы погоняться. За это время я понял, что мы промахнулись с настройками. Задняя резина убилась за три-четыре круга. Я стал восьмым, а потом всё. Началась деградация шин. Было тяжело держать машину.

Что касается Формулы-2, то после Супер Формулы всегда приятно возвращаться домой. Рассчитываю ли я здесь быть и в следующем году? Ничего не могу сказать. Посмотрим, где я поеду", — рассказал Маркелов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Светланой Амеличкиной.