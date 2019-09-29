Маркелов назвал Ф-2 домом, но не знает, останется ли он в серии и в 2020 году

Российский пилот Артём Маркелов поделился впечатлениями от второй гонки Формулы-2 на этапе в Сочи, а также признался, что пока не определился с будущим на 2020 год.
«Старт получился хорошим, отыграли три-четыре позиции. В первом повороте хорошо получилось объехать много гонщиков, не знаю, кого именно. После третьего поворота я уже был девятым, стартовав с 20-го места. После случилась авария и красный флаг.
Потом нам дали 15 кругов на то, чтобы погоняться. За это время я понял, что мы промахнулись с настройками. Задняя резина убилась за три-четыре круга. Я стал восьмым, а потом всё. Началась деградация шин. Было тяжело держать машину.
Что касается Формулы-2, то после Супер Формулы всегда приятно возвращаться домой. Рассчитываю ли я здесь быть и в следующем году? Ничего не могу сказать. Посмотрим, где я поеду", — рассказал Маркелов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Светланой Амеличкиной.
- 29 сентября 2019
-
22:23
-
21:59
-
20:54
-
20:40
-
20:16
-
19:37
-
19:36
-
19:05
-
18:49
-
18:36
-
18:35
-
18:26
-
18:04
-
17:42
-
17:37
-
17:37
-
17:31
-
17:28
-
17:07
-
16:52
-
16:47
-
16:47
-
16:40
-
16:35
-
16:33
-
16:27
-
16:16
-
15:48
-
14:54
-
14:15
-
13:44
-
13:43
-
13:07
-
12:57
-
12:50