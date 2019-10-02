Баттон: скучаю по Формуле-1

Бывший гонщик Формулы-1 чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон признался, что соскучился по «Королеве автоспорта». Баттон отметил, что его начали забывать в паддоке Формулы-1.



«Хочется снова сесть за руль болида Формулы-1. Но в этом спорте пилотов очень быстро забывают. В паддоке меня перестали узнавать. Обычно отшучиваюсь по этому поводу, но, похоже, меня действительно уже забыли. Скучаю по пилотированию болида Формулы-1. Но не уверен, что хотел бы снова заниматься гонками на полном расписании», — приводит слова Дженсона Баттона LeMagSportAuto.



Дженсон Баттон завершил карьеру по окончании сезона 2016 года. В последний раз он выходил на старт гонки в 2017 году, заменяя Фернандо Алонсо в составе «Макларена».