Баттон: скучаю по Формуле-1
Бывший гонщик Формулы-1 чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон признался, что соскучился по «Королеве автоспорта». Баттон отметил, что его начали забывать в паддоке Формулы-1.
«Хочется снова сесть за руль болида Формулы-1. Но в этом спорте пилотов очень быстро забывают. В паддоке меня перестали узнавать. Обычно отшучиваюсь по этому поводу, но, похоже, меня действительно уже забыли. Скучаю по пилотированию болида Формулы-1. Но не уверен, что хотел бы снова заниматься гонками на полном расписании», — приводит слова Дженсона Баттона LeMagSportAuto.
Дженсон Баттон завершил карьеру по окончании сезона 2016 года. В последний раз он выходил на старт гонки в 2017 году, заменяя Фернандо Алонсо в составе «Макларена».
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