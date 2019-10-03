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Марко назвал идею проведения квалификационной гонки «абсурдной»

Марко назвал идею проведения квалификационной гонки «абсурдной»
Авто / Формула-1 0

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко раскритиковал идею проведения квалификационной гонки.

«Эти планы — абсурд. Если бы это сделали на таких трассах, как в Монако, Сингапуре или Барселоне, то можно было бы не смотреть эти гонки, потому что вряд ли что-то бы изменилось.

Предполагается, что наш спорт похож на футбол или теннис, где основные правила не менялись уже на протяжении 30, 40 или 50 лет. Зрители должны понимать правила Гран-при. Лучший должен победить. Не нужно никаких искусственных вмешательств.

Мы должны придумать правила для того, чтобы уравнять шансы. Прежде всего снизить важность аэродинамики. Сегодня большая часть гонок получается скучной из-за сложности в обгонах», — приводит слова Хельмута Марко GrandPX.

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