Марко назвал идею проведения квалификационной гонки «абсурдной»
Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко раскритиковал идею проведения квалификационной гонки.
«Эти планы — абсурд. Если бы это сделали на таких трассах, как в Монако, Сингапуре или Барселоне, то можно было бы не смотреть эти гонки, потому что вряд ли что-то бы изменилось.
Предполагается, что наш спорт похож на футбол или теннис, где основные правила не менялись уже на протяжении 30, 40 или 50 лет. Зрители должны понимать правила Гран-при. Лучший должен победить. Не нужно никаких искусственных вмешательств.
Мы должны придумать правила для того, чтобы уравнять шансы. Прежде всего снизить важность аэродинамики. Сегодня большая часть гонок получается скучной из-за сложности в обгонах», — приводит слова Хельмута Марко GrandPX.
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