Браун: «Хаас» — ценный актив Формулы-1

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун назвал команду «Хаас» одним из ценнейших активов Формулы-1 и выразил надежду, что ей удастся прибавить в ближайшее время.



«После того как в прошлом году команда заняла пятое место в Кубке конструкторов, в «Хаас» рассчитывали закрепить прогресс в этом сезоне. К сожалению, они, кажется, движутся в обратном направлении. Особенно это заметно в гонках, хотя они неплохо выступают в квалификациях.

Команда Джина Хааса является ценным активом Формулы-1. Это первый пример успешного коллектива за долгое время. Мы слишком часто видели, как команды приходили и исчезали без следа.

Это важно, потому что они представляют США в нашем весьма евроцентричном виде спорта. Для Формулы-1 жизненно важно, чтобы мы продолжали поддерживать рост интереса в Америке. И при отсутствии пилота из США эту роль играет команда.



Будем надеяться, что «Хаас» в финальной части сезона готов добиться хорошего результата, особенно на домашней гонке в Остине», — приводит слова Брауна Motorsport Week.