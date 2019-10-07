Албон: заготовил несколько ручек, чтобы раздавать автографы!

Пилот «Ред Булл» Александер Албон поделился мыслями о предстоящем Гран-при Японии.



«Я жду Гран-при Японии с энтузиазмом. Я выступал на этой трассе один раз, но в картинге, так что интересно, как всё пройдёт в Формуле-1. Именно эту гонку я ждал больше всего. Предстоящая гонка важна для нас, поскольку это домашний этап для «Хонды» и мы хотим порадовать болельщиков хорошим результатом.



Местные жители поддерживают гонщиков. Когда я был в Токио в начале года, я удивился, что нас встретили столько зрителей и мы получили так много подарков. Макс сказал, что на Гран-при мы увидим гораздо больше, так что я заготовил несколько ручек, чтобы раздавать автографы!» — приводит слова Албона пресс-служба команды.