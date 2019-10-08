Формула-1 планирует повысить прочность шасси после гибели Юбера
Технический директор «Рейсинг Пойнт» Энди Грин заявил, что Формула-1 планирует поднять прочность шасси из-за смертельной аварии Антуана Юбера на гонке Формулы-2.
«Нас пригласили проанализировать правила, касающиеся прочности шасси. Тема будет обсуждаться на следующем заседании технической рабочей группы. Большие изменения будут сделаны к 2021 году, но все знают, что многое можно сделать уже к следующему сезону», — приводит слова Энди Грина Auto Hebdo.
Напомним, на гонке Формулы-2 в Бельгии французский гонщик Анутан Юбер погиб в аварии в повороте «Радийон» — в него на полной скорости врезался Хуан Мануэль Корреа. Корреа до сих пор находится в госпитале, он перенёс несколько операций и был близок к ампутации правой ноги.
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