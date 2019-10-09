W Series может стать гонкой поддержки Формулы-1

Глава консультативного совета W Series Дэвид Култхард заявил, что Формула-1 заинтересована в том, чтобы женский чемпионат выступал в качестве гонок поддержки на некоторых этапах Формулы-1. Есть вероятность, что W Series будет участвовать на этапах в Мексике и США вместе с этапами «Королевских гонок».



«Помимо огромной поддержки от ФИА Формула-1 желает, чтобы мы работали на их платформе. Но нам нужно двигаться постепенно в связи с финансовыми ограничениями. Мы надеемся, что сможем объявить, что будем присутствовать на некоторых этапах Формулы-1 в скором будущем.



Мексика и США? Это выглядит очень логично. По правде говоря, пока ещё ничего не решено. Но это предположение мне однозначно нравится», — приводит слова Дэвида Култхарда ESPN.